Пользователи Mac получили возможность установить ОС macOS Big Sur

Москва, 14 ноября. Американская компания Apple выпустила обновление операционной системы macOS Big Sur для своих компьютеров. Новинка добавит множество новых функций.

Новая операционная система кардинально меняет интерфейс. В ней были усовершенствованы основные приложения, такие как браузер Safari, а также Сообщения и Карты. Новинка будет интегрирована с процессором Apple M1, который был представлен на последней конференции компании. На нем будут работать MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini.

Стиль центра уведомлений в Big Sur напоминает дизайн iOS и iPad OS. Разработчики Apple рассказали, что провели колоссальную работу в области защиты данных. Теперь пользователи смогут следить за конфиденциальностью.

Новая операционная система уже доступна для пользователей Mac, работающих на OS X 10.9 и новее.