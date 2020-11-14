Депутат Рады рассказал о преддефолтном состоянии Украины

Киев, 14 ноября. Действия украинских властей во время пандемии приближают страну к дефолту. Так считает депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Рабинович раскритиковал меры Киева по борьбе с распространением коронавируса на Украине. Уже сейчас в стране во многом приостановлены платежи казначейства, кроме заработных плат и пенсий. Это свидетельствует о преддефолтном состоянии, отметил депутат в эфире канала «112 Украина».

«Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство», — заявил Рабинович.

Он считает, что выйти из сложной ситуации можно только путем полной смены правительства. Депутат призвал списать долги украинцев за ЖКХ. Он уже внес на рассмотрение Рады законопроект, запрещающий повышать тарифную сетку ЖКХ в период пандемии коронавируса.