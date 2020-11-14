Трамп объявил о своей победе в Пенсильвании по конституции США

Вашингтон, 14 ноября. Американский лидер Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в штате Пенсильвания. Свою позицию он обосновал конституцией США.

Соответствующее заявление Трамп сделал на своей странице в соцсети Twitter. Он отметил, что отсутствие доступа к отслеживанию подсчета 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге свидетельствует о его победе в Пенсильвании. По словам главы Белого дома, этот пункт прописан в американской конституции.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается уже больше десяти дней, но конечный результат выборов до сих пор не оглашен. Главными кандидатами на место главы государства являются Дональд Трамп и Джо Байден.