Немецкий депутат осудил атаку на Россию из-за инцидента с Навальным

Берлин, 14 ноября. Российско-германские отношения близки к катастрофе в связи с официальной позицией ФРГ по делу Алексея Навального. Об этом заявил депутат бундестага Петр Быстрон.

Представитель фракции «Альтернатива для Германии» в интервью «Комсомольской правде» осудил точку зрения немецких властей на ситуацию с российским блогером. По его словам, поведение Берлина может ознаменовать низшую планку внешней политики за всю историю правления канцлера Ангелы Меркель.

Политик назвал позицию правительства безосновательной. Подобные обвинения в адрес России без весомых доказательств и отказ от сотрудничества с Москвой относительно расследования дела Навального — это настоящая атака на Россию.

«Осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию», — заявил Быстрон.

Европейский союз ранее ввел ряд новых санкций в отношении шести граждан РФ и отечественного научного института. Поводом стал инцидент с участием Навального. Ограничения предполагают запрет на въезд на территорию Евросоюза.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил о принятии Москвой «зеркальных» санкций в отношении некоторых лиц Германии и Франции. Он добавил, что российские власти скоро уведомят о своем решении европейских партнеров.