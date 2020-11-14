Метеорологи предупредили об ухудшении погоды в Приморье на следующей неделе

Владивосток, 14 ноября. Погода в Приморском крае с 18 по 20 ноября резко ухудшится. Во Владивостоке может выпасть первый снег на следующей неделе. Об этом сообщает Примгидромет.

В середине следующей недели циклон с Желтого моря принесет в Приморье «приличное количество тепла» и осадков, по словам главного синоптика региона Бориса Кубая.

«С юга на север распространится дождь, с севера на юг дождь будет переходить в снег. Гололед и снежный накат возможен на дорогах», — отметил он.

В столице Приморского края 19 ноября пройдет «достаточно интенсивный дождь», а 20 ноября может выпасть первый снег, по прогнозам метеорологов.