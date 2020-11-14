США могут начать экстренно применять две вакцины от COVID-19

Вашингтон, 14 ноября. Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца 2020 года.

Советник администрации Трампа по вакцинам Монсеф Слаои заявил на брифинге, что две вакцины в течение предстоящих нескольких недель подадут заявку в FDA на получение разрешения на экстренное использование. Если их одобрят, то они могут быть доступны для американцев в декабре.

Также отмечается, что аналогичные заявки подали компании, создающие препараты для лечения COVID-19.

«Две вакцины и два препарата могут потенциально получить одобрение на экстренное использование до конца года, это очень значительно», — подчеркнул Слаои.

Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer накануне сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний.