Москвичи нарушили масочный режим на полмиллиона рублей

Москва, 14 ноября. Штрафы за нарушение масочного режима в Москве с начала сентября были выписаны 102,5 тыс. горожан, сообщает газета «Известия».

Учитывая, что штраф за отказ надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах варьируется от 4 до 5 тыс. рублей, в общей сложности москвичи заплатили 410-512,5 млн рублей. По статистике, в столице ежедневно выявляют примерно 1,5 тыс. покупателей и столько же пассажиров без масок.

«К сожалению, наши граждане не понимают важности соблюдения мер, пока не ударишь рублем», — прокомментировала ситуацию член комитета Госдумы по здравоохранению Татьяна Соломатина.

Аналогичная ситуация с «безмасочниками» происходит и в регионах России. Так, в Ростовской области горожане «нагулялись» на 13,5 млн рублей, а в Свердловской области россияне нарушили режим на 3 млн рублей.