Врачи Приморья зафиксировали более 200 новых случаев COVID-19 за сутки

Владивосток, 14 ноября. В Приморском крае за минувшие сутки зафиксировано свыше 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных превысило 18 тысяч.

Количество излечившихся от COVID-19 в регионе за прошедшие 24 часа увеличилось на 103 человека. Всего с момента распространения вируса в Приморье выздоровели более 13,5 тыс. пациентов.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации власти Приморья ввели временный запрет на проведение развлекательных мероприятий и корпоративов с численностью участников свыше 20 человек. Соответствующее распоряжение местного оперативного штаба закреплено указом от 12 ноября.

Правительство России ранее поручило главам регионов страны в случае необходимости ужесточать антикоронавирусные меры. При этом разработанные ограничения не должны негативно влиять на экономику, говорится на сайте кабмина.