Вирусолог назвал категорию россиян, которым не грозит тяжелая форма COVID-19

Москва, 14 ноября. Людям, соблюдающим масочный режим и нормы гигиены, COVID-19 в тяжелой форме практически не угрожает, заявил академик Виталий Зверев.

В интервью «Парламентской газете» научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в последнее время. Академик напомнил, что сейчас количество проводимых тестов увеличилось приблизительно на 40%.

«Естественно, чем больше мы тестируем — тем больше будем выявлять. Но я бы ориентировался не на эти цифры, а на количество больных в тяжелом состоянии и уровень смертности. Эти показатели, к счастью, в последнее время снижаются», — добавил он.

По словам Зверева, именно больные коронавирусом пациенты в тяжелой форме «представляют наибольшую угрозу», поскольку крайне важна «доза заражения». При этом те, кто переносят COVID-19 (как и любые другие инфекции) в легкой форме «менее опасны для общества».

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает», — резюмировал Зверев.

Ранее в аналитической компании Oxford Economics выразили мнение, что отмена введенных для сдерживания распространения COVID-19 ограничений начнется в мире только с середины следующего года. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в ночь на 14 ноября количество инфицированных COVID-19 на планете превысило 53 миллиона.