Американский ученый назвал преимущества дистанционного образования

Вашингтон, 14 ноября. Ключевой плюс дистанционного образования заключается в его доступности. Такое мнение высказал ученый из Университета Колорадо Шон Майкл Моррис.

Дистанционный формат обучения позволяет большему числу людей получить образование. Особенно это касается тех, кто живет далеко от города или не может потянуть обучение в вузе по финансовым соображениям. Чаще всего «дистанционка» привлекает молодых родителей, передают «Известия».

Однако в таком формате есть свои минусы. Главный из них заключается в том, что он не подходит для детей. Ученики младших классов должны контактировать с учителем, считает ученый.

«Сейчас как раз одно из главных опасений — что маленькие дети потеряют чувство такой связи. Потеряют ощущение, что они учатся в школе», — пояснил он.

Кроме того, многие преподаватели впервые столкнулись с такими обстоятельствами. Они просто не знают, как обучать детей через Интернет.