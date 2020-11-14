Скандальный участник «Х-фактора» Филипп Левшин скончался на 29-м году жизни

Киев, 14 ноября. Украинский певец и композитор Филипп Левшин, известный многим как один из самых скандальных участников шоу «Х-фактор», скончался в реанимации. Ему было 28 лет.

Пиарщик Андрей Царенок сообщил о трагедии в своем Facebook. Он рассказал, что молодой артист был восходящей звездой украинского шоу-бизнеса. По его словам, он писал песни таким исполнителям, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Митя Фомин и Григорий Лепс.

Левшин длительное время страдал от панкреатита. Некоторое время назад он делился с поклонниками радостной новостью о своем излечении. Однако спустя время болезнь вновь вернулась, из-за чего потребовалась серия операций. Но их певец пережить не смог, у него остановилось сердце.

«Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его из того света, но в этот раз коварный панкреатит все же победил, у Филиппа осталась только Мама», — написал Царенок в социальной сети.

Филипп Левшин в 2011 году попал на кастинг шоу «X-фактор». Услышав отказ от всех членов жюри, певец нецензурно послал их и звукорежиссера.