Полиция арестовала футболиста сборной Англии по обвинению в изнасиловании

Лондон, 14 ноября. Футболист сборной Англии и одного из клубов АПЛ был арестован по обвинению в изнасиловании. Об аресте игрока сообщило издание Daily Mail.

Авторы СМИ признались, что знают имя футболиста, но в настоящее время не могут его огласить. Инсайдеры считают, что это 20-летний Мейсон Гринвуд, играющий на позиции нападающего в клубе «Манчестер Юнайтед».

Спортсмен был арестован в среду, 11 ноября. Сейчас он находится на свободе. Следователь может потребовать от него явиться в полицейский участок в любой момент.

Игрок также был оштрафован. Он нарушил ограничения во время действующего на территории Великобритании локдауна.

Футболистов АПЛ и ранее арестовывали по подозрению в изнасиловании. В мае нынешнего года, по данным телеканала «360», под стражу взяли полузащитника «Челси». Он вышел под залог и вины своей не признал.