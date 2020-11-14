Познер отреагировал на критику от члена КПРФ

Москва, 14 ноября. Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Ранее Рашкин раскритиковал Познера за высказывание о «фашистских чертах» в СССР. По его мнению, занимавший «прекрасные должности» в Советском Союзе журналист «переобулся на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине». Депутат добавил, что Познер либо не понимает «истинного героизма» и «человеческих жертв» советских людей, либо зарабатывает на «фальсификации истории».

«На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет», — прокомментировал Познер в эфире НСН выпады Рашкина.

Журналист добавил, что за всю историю страны коммунисты всегда были разные. По его словам, были и достойные люди, способные пожертвовать своей жизнью ради идеи, а «были и подлецы, и мерзавцы». Сейчас, отметил Познер, ситуация не изменилась.

Возмутившее Рашкина заявление Познера было опубликовано на его официальном сайте. Познер отметил, что его слова об СССР могут вызвать дикое недовольство среди людей, но он считает, что Советская Россия имела определенные фашистские черты.