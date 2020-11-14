США за сутки выявили рекордный прирост случаев заболевания COVID-19

Вашингтон, 14 ноября. Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в США за минувшие сутки превысило рекордный показатель с начала распространения вируса.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, американские врачи за прошедшие 24 часа зафиксировали более 154,5 тыс. новых эпизодов инфицирования. Предыдущий антирекорд составил почти 153,5 тыс. и был зарегистрирован 12 ноября.

Первым американским штатом, где число зараженных превысило млн, стал Техас. Накануне к нему присоединилась Калифорния. Всего в США COVID-19 заболели более 10,7 млн человек.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отечественная вакцина от коронавируса станет доступна населению государства уже в апреле будущего года. По его словам, в стране уже несколько миллионов доз готовы и «ждут своего часа».