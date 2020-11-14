Эпидемиолог КНР раскрыл ключевую особенность бессимптомных COVID-пациентов

Пекин, 14 ноября. Ключевой особенностью бессимптомных носителей коронавируса является высокая заразность. На это обратил внимание ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

Количество таких случаев составляет 20-40% от общего числа инфицированных. Специалист призвал уделить данному феномену предельно высокое внимание. В случае отсутствия информации об источнике заражения следует осуществить массовое тестирование всех проживающих в зоне потенциального распространения вируса.

«Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность», — заявил Наньшаь в рамках российско-китайского симпозиума.

Всего в мире с момента вспышки эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 53 млн человек. Первое место по числу инфицированных продолжают занимать США. Там выявили свыше 10,6 млн случаев заражения.