Инфекционист объяснил, как молчание может защитить от COVID-19

Москва, 14 ноября. Молчание в общественных местах может защитить человека от заражения COVID-19, заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

В интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков отметил, что во время пандемии выражение «молчание — золото» приобрело особое значение. В местах с большим скоплением людей лучше избегать разговоров, особенно громких.

«Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске. Если идет разговор, а человек плохо слышит из-за маски и ее приходится снять, то отойти надо друг от друга минимум на 1,5 метра», — объяснил вакцинолог.

При этом он добавил, что, к примеру, агрессивно спорить с нарушителем масочного режима может быть опаснее, чем просто проигнорировать его. Как объяснил специалист, «эмоции влияют на выделение частиц в первую очередь». Поэтому люди, эмоционально скандалящие из-за масок, делают себе только хуже.

Ранее в аналитической компании Oxford Economics выразили мнение, что отмена введенных для сдерживания распространения COVID-19 ограничений начнется в мире только с середины 2021 года. Согласно последним официальным данным, в России с начала пандемии выявлен 1 880 551 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, 32 443 пациента скончались.