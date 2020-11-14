Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 53 млн

Балтимор, 14 ноября. Количество инфицированных COVID-19 на планете в настоящее время составляет 53 089 514 человек. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заражений коронавирусом зафиксировано в Соединенных Штатах, по данным американского университета. В этой стране выявлено больше десяти млн случаев заболевания COVID-19.

Далее по количеству заражений коронавирусом следуют Индия и Бразилия. Россия располагается на пятом месте по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Актуальная и подробная информация о коронавирусе в Российской Федерации и мире представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.