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Администрация Трампа не намерена вводить карантин в США

Администрация Трампа не намерена вводить карантин в США

Вашингтон, 14 ноября. Администрация действующего президента США ни при каких обстоятельствах не будет вводить карантин. На это указал глава Белого дома Дональд Трамп.

Американская вакцина против коронавируса станет широко доступна для граждан страны в апреле 2021 года. Об этом действующий президент США заявил в рамках недавней пресс-конференции. По его словам, Нью-Йорк станет исключением, так как губернатор штата Эндрю Куомо по политическим соображениям отказался от вакцинации населения.

«Он хочет не торопиться с вакциной, он не доверяет... Но эти (вакцины. —Прим. ФАН) от лучших компаний мира, из лучших лабораторий», — добавил американский лидер.

Глава Нью-Йорка еще в сентябре заявил о намерении проверить надежность вакцин против коронавируса, утвержденных федеральным правительством государства. Он отметил, что не доверяет в данном вопросе администрации Трампа.

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