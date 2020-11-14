Захарова назвала скандалы из-за русского языка на Украине верхушкой айсберга

Москва, 14 ноября. Громкие скандалы из-за дискриминации русскоязычного населения Украины являются лишь вершиной айсберга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На традиционном брифинге для журналистов Захарова прокомментировала ситуацию с увольнением из одного из украинских вузов профессора Валерия Громова. Ему пришлось покинуть учебное заведение из-за жалобы студентки, которой не понравилось, что он читает лекцию на русском языке.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что данный факт является нарушением прав русскоязычного населения Украины. Проблема же, по ее словам, заключается в том, что этот громкий случай далеко не единичный.

«Сколько таких случаев по всей Украине случается практически каждый день на менее серьезном уровне, но от этого страдают люди не меньше. По большому счету, это просто верхушка айсберга языковой дискриминации на Украине», — подчеркнула она.

Происходящее Захарова назвала «новостями из Средневековья», подчеркнув, что гражданская позиция профессора, написавшего заявление об увольнении, вызывает уважение и может служить примером для русскоговорящих граждан Украины.

Со стороны МИД РФ Захарова пообещала не оставлять подобные случаи без внимания, привлекая к ним внимание международных правозащитных организаций.

На Украине был принят закон «Об общем среднем образовании», предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык, передавал Infox.ru. Меньшинства, говорящие на языках стран Европейского союза, будут обучаться на родном языке до пятого класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке — с 20% до 60% к девятому классу.