Боярский объявил о выходе нового альбома и раскритиковал свой вокал

Санкт-Петербург, 14 ноября. Актер и музыкант Михаил Боярский объявил о скором выходе нового альбома и поразмышлял о своих вокальных данных.

На своей странице в Instagram Боярский обрадовал поклонников, что скоро выходит его новый альбом. При этом он добавил, что лишь «претворяется певцом».

«Как бы я, например, ни старался петь — ничего из меня не получится никогда. Я не оперный певец и вообще не певец. Я драматический артист и могу лишь притвориться певцом. Нужны еще и природные данные, чтобы воплотить задуманное», — отметил народный артист РСФСР.

В качестве примера музыканта от бога артист привел участника группы Beatles Джона Леннона, «тембр которого узнаваем мгновенно во всем мире».

«Это отдельный инструмент, который создал Господь Бог. Вместе с Полом Маккартни это отдельное фантастическое сольфеджио, которым не владеет никто», — подчеркнул Боярский.

Подписчики актера не согласились с ним, заявив, что очень ждут новый альбом и любят его музыкальное творчество.

«Это лучшая новость из Питера за последнее время», — написал в комментариях бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков.

«Есть редкий хриплый тембр Боярского, без которого не было бы «Трех мушкетеров» и лучшего в мире Д'Артаньяна, посему — очень ждем новый альбом!» — добавил пользователь born.inussr.