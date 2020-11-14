Больная раком Александра Яковлева вышла на публику после долгого перерыва

Москва, 14 ноября. Актриса Александра Яковлева долгое время борется с раком груди. Болезнь сильно отразилась на ее внешнем виде.

Яковлева впала в депрессию и изолировалась от общества после новости о своей болезни. Врачи диагностировали ей последнюю стадию рака груди. Актриса несколько лет не посещала публичные мероприятия и не общалась с журналистами. Только через три года она взяла в себя в руки и решила продолжать жить дальше.

Курс химиотерапии лишил Александру Яковлеву волос. Тяжелое заболевание заставило актрису сильно похудеть. Однако теперь звезда выглядит значительно лучше и возвращается в прежнюю форму. Это можно понять по фотографиям, которые появляются в социальных сетях.

Недавно на своей странице в соцсети Instagram актриса опубликовала снимок с певцом Николаем Басковым. На нем улыбающаяся Яковлева позирует с известным блондином в городе Калининграде.

«Кениг. Прогулка по Кенигсбергу», — написала актриса под снимком.

Звезда любимых россиянами фильмов «Экипаж» и «Чародеи» узнала о своем смертельном диагнозе в 2017 году. Сначала болезнь протекала бессимптомно, в результате чего актриса не смогла вовремя начать лечение. Сейчас Александре Яковлевой удалось добиться прекращения роста опухоли.