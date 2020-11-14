Жена Виторгана трогательно обратилась к страдающему Корчевникову

Москва, 14 ноября. Жена Эммануила Виторгана Ирина трогательно обратилась к измученному болезнью телеведущему Борису Корчевникову со словами поддержки.

На своей странице в Instagram Ирина рассказала, что накануне приняла участие в съемках программы Корчевникова «Судьба Человек».

«Борис, дорогой, Вы очень приятный, интеллигентный Человек! С Вами было комфортно и интересно общаться!» — поделилась она впечатлениями от съемок.

Ирина вспомнила, что в ее жизни тоже был тяжелый момент, связанный со здоровьем. Поэтому она решилась дать совет телеведущему.

«От самого человека зависит очень много. Человек не знает своих возможностей! Вы молодец, вы нашли в себе силы продолжать, работать, творить! Вы победите! Так держать!» — оставила эмоциональную запись Ирина.

Подписчики были тронуты таким обращением Ирины к Борису.

«Это, наверно, самый любимый ведущий!» — отметила в комментариях пользователь под ником iv.anova1090.

«Прекрасная пара, прекрасная семья и Борис, да, тоже прекрасен», - добавила olga.1.fomenkova.

Борис Корчевников в 2015 году перенес операцию по удалению опухоли мозга, передавал Infox.ru. Недавно в СМИ стали появляться слухи о том, что болезнь вернулась и состояние телеведущего ухудшилось.