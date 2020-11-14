Исмаилов объяснил причину жестких нападок на Собчак

Москва, 14 ноября. Российский боец ACA Магомед Исмаилов объяснил, почему жестко раскритиковал телеведущую Ксению Собчак после ее заявлений о мусульманстве.

Ранее Собчак раскритиковала радикальных мусульман и поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, пообещавшего не запрещать в стране карикатуры на пророка Мухаммеда. В ответ Исмаилов опубликовал в Instagram критический пост, в котором проклял Макрона, а в адрес телеведущей оставил несколько куда более жестких фраз.

В интервью RT спортсмен отметил, что заявления Собчак о произошедшем во Франции его не удивили. Он предполагал, что именно она «может поддержать эту ситуацию».

«Безусловно, я мог бы назвать грязным животным и самого Макрона, но это вряд ли дошло бы до него. Она же оказалась единственной из тех, кто поддержал его здесь. По крайней мере, кого увидел лично я. Поэтому и решил обратиться к Ксении», — сообщил Исмаилов.

Боец добавил, что в жизни никогда не позволяет себе материться, поэтому произнесенные в адрес Собчак слова были самыми жесткими, которые можно от него услышать.

«Надеюсь, это принесло облегчение не только мне, но и многим другим людям», — подытожил он.

В середине октября в Париже 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров, рожденный в Москве, зарезал и обезглавил школьного учителя Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, передавал Infox.ru.