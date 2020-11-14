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Исмаилов объяснил причину жестких нападок на Собчак

Исмаилов объяснил причину жестких нападок на Собчак

Москва, 14 ноября. Российский боец ACA Магомед Исмаилов объяснил, почему жестко раскритиковал телеведущую Ксению Собчак после ее заявлений о мусульманстве.

Ранее Собчак раскритиковала радикальных мусульман и поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, пообещавшего не запрещать в стране карикатуры на пророка Мухаммеда. В ответ Исмаилов опубликовал в Instagram критический пост, в котором проклял Макрона, а в адрес телеведущей оставил несколько куда более жестких фраз.

В интервью RT спортсмен отметил, что заявления Собчак о произошедшем во Франции его не удивили. Он предполагал, что именно она «может поддержать эту ситуацию».

«Безусловно, я мог бы назвать грязным животным и самого Макрона, но это вряд ли дошло бы до него. Она же оказалась единственной из тех, кто поддержал его здесь. По крайней мере, кого увидел лично я. Поэтому и решил обратиться к Ксении», — сообщил Исмаилов.

Исмаилов объяснил причину жестких нападок на СобчакБоец добавил, что в жизни никогда не позволяет себе материться, поэтому произнесенные в адрес Собчак слова были самыми жесткими, которые можно от него услышать.

«Надеюсь, это принесло облегчение не только мне, но и многим другим людям», — подытожил он.

В середине октября в Париже 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров, рожденный в Москве, зарезал и обезглавил школьного учителя Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, передавал Infox.ru.

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