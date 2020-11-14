Домработница Дрожжиной рассказала, кто на самом деле избил актрису

Москва, 14 ноября. Бывшая помощница Натальи Дрожжиной Татьяна Савенкова заявила, что знает, кто избил актрису. По ее словам, это был ее супруг — Михаил Цивин.

В октябре Дрожжина стала жертвой нападения. По словам актрисы, неизвестный напал на нее в подъезде. Актриса получила синяки по всему телу. Савенкова в эфире шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» выразила сомнения в том, что на Дрожжину напали именно в подъезде. По ее мнению, к инциденту причастен Цивин.

«Он ее трепал, матом кричал. Я это лично видела. Возможно, Наташе это все нравится, потому что они так долго уже живут вместе. Он мог ее как следуют тряхануть», — заявила Савенкова.

При этом она добавила, что у актрисы «постоянно появлялись синяки», что было особенностью ее организма.

По словам домработницы, на нее саму Цивин руку не поднимал, так как она пришла к ним от очень известного человека и могла пожаловаться. Мужчина уволил Савенкову, когда она дала ему отпор.

«Я не согласилась охранять комнату, которую они отжимали», — заявила Савенкова.

В отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено по статье о мошенничестве. Споры идут вокруг имущества, которое должно принадлежать семье актера Алексея Баталова. По версии следствия, после кончины актера в 2017 году его дочь и вдова остались без наследства из-за мошеннических действий Цивина и Дрожжиной, передавал Infox.ru. В окружении Дрожжиной и ее супруга говорят, что звездная пара помогала знакомым артистам, а потом получала в наследство от них квартиры. В общей сложности таким образом пара могла получить около 18 квартир в Москве.

Сама Дрожжина отрицает свою вину в деле о мошенничестве с недвижимостью.