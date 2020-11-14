Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Данные о полете самолета с ведущим НТВ Колтовым не поддаются расшифровке

Данные о полете самолета с ведущим НТВ Колтовым не поддаются расшифровке

Москва, 13 ноября. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не могут расшифровать данные со сгоревшего самолета, на котором летел ведущий НТВ Александр Колтовой.

Согласно данным МАК, считка данных с устройств самолета невозможна из-за полученных повреждений. Они уточнили, что эти приборы не являются аварийными бортовыми самописцами, поэтому не рассчитаны для проведения расследований авиационных происшествий.

«В результате исследования установлено, что из-за воздействия высоких температур печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа полностью утрачены, возможность считывания информации отсутствует», — говорится в официальном сообщении МАК.

Ведущий НТВ Александр Колтовой 7 ноября осуществлял полет на частном спортивном самолете Piper Sport из аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. Во время перелета у авиатранспорта отказал и загорелся двигатель. Пилоту удалось посадить аппарат в поле, однако машину полностью поглотило пламя. Колтовой, а также пассажирка самолета скончались.

Следственный комитет России уже назвал приоритетную версию авиакрушения. По мнению следователей, причиной катастрофы стала поломка двигателя, передает телеканал «360».

Новости партнеров