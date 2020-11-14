Андрей Деллос: На наших глазах коронавирус убивает культуру гастрономии

Владелец столичного ресторанного дома «Maison Dellos», в который входят «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Матрешка» и «Казбек», Андрей Деллос рассказал ФАН, как работает российский ресторанный бизнес в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

На наших глазах сегодня не просто закрывается бизнес, а умирает целая культура гастрономии, которая формировалась после Перестройки десятилетиями. Что будет с этой культурой в дальнейшем — абсолютно непонятно. Рестораторы, которые заложили фундамент этой сферы в России, те фанатики, которые все это начинали, которыми можно по-настоящему гордиться, сейчас находятся в крайне сложном положении.

Задачей любого ресторатора в таких жестких условиях является сохранение коллектива, который собирался десятилетиями. Безусловно, короткая передышка с конца июня по 12 ноября, когда жесткие ограничения отошли на второй план и люди снова начали ходить в различные заведения, спасла бизнес общественного питания от полного уничтожения.

Льготы, которые государство предоставляло малому и среднему бизнесу, частично помогли, но о полном спасении не может быть и речи. Большинство предпринимателей, работающих в этой сфере, выжили к началу летнего периода только благодаря минимальным резервам, которыми они обладали. Ресторанов с большими резервами просто не бывает.

Чем ресторан выше по уровню, чем он более продвинутый, тем больше риск его исчезновения. Сейчас происходит то, чего никто не ожидал, — вторая волна пандемии. В текущих условиях у ресторанного бизнеса остается надежда на выживание только благодаря тому, что заведения могут работать днем, хотя и этого недостаточно.

Рестораторы сейчас, действительно, балансируют между банкротством и продолжением существования в какой-то видоизмененной форме. И каждый задает себе вопрос — каким образом существовать, когда налоговые каникулы закончатся?

Помимо пандемии, рестораторы столкнулись с еще одной трудностью, связанной с налоговыми льготами, направленными на поддержку малого и среднего бизнеса. Огромное количество предприятий общественного питания из-за чудовищного бюрократического обобщения не попали в эти разделы бизнеса, отличаясь от них лишь по незначительным критериям. Из-за этих мелких критериев налоговые льготы и любая другая поддержка государства обходит подобные предприятия стороной. Видимо, словосочетание «спасать крупные предприятия» звучит для некоторых…. некрасиво. Причина смехотворная? Но другой я просто не вижу.

На данный момент нет никакой конкретной стратегии, по которой действуют рестораторы, чтобы спасти свой бизнес. Есть лишь каждодневная тактика, которая позволяет как-то держаться на плаву. Тем не менее, более ощутимая помощь ресторанному бизнесу, полностью теряющему свои жизненные силы и культуру, действительно необходима.