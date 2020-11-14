Адвокат Харитонова рассказал ФАН о состоянии бойца после нападения

Москва, 14 ноября. Боец MMA Сергей Харитонов после нападения на него неизвестного находится в больнице в плохом состоянии, у него диагностированы несколько переломов, сообщил ФАН адвокат спортсмена Александр Кравцов.

Ранее в пятницу стало известно, что неизвестный с кастетом напал на бойца ММА и нанес ему несколько ударов. Кравцов уточнил, что инцидент произошел в Лужниках.

На данный момент спортсмен находится в московской клинической больнице №1 им. Н. И. Пирогова, где «врачи устанавливают степень тяжести причиненного вреда здоровью».

«Он в плохом состоянии. Не скажу, что в тяжелом, но он в очень плохом состоянии. У него установили перелом носа. Есть еще перелом, но пока не могу сказать точно, потому что еще с врачами не общался. Большая гематома», — рассказал юрист о состоянии Харитонова.

По словам юриста, в дальнейшем они собираются действовать в соответствии с законодательством: подать заявление в полицию.