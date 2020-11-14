Минздрав высоко оценил эффективность российских вакцин от коронавируса

Москва. 14 ноября. Результативность зарегистрированных в России вакцин от нового типа коронавируса составляет порядка 90%. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он в эфире телеканала «Россия-1» отметил необходимость учитывать особенность иммунитета у каждого пациента отдельно. По его словам, не у всех добровольцев наблюдался одинаковый уровень иммунного ответа после вакцинации.

«Это зависит не только от самой вакцины, но и от самого пациента, насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат», — объяснил Мурашко в рамках интервью Наиле Аскер-заде.

Глава ведомства добавил, что после прививки конкретные виды иммуносупрессии могут заблокировать выработку иммунитета. Такой способностью обладают некоторые виды препаратов и иные факторы, пишет RT.