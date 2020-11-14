Жена Влада Сташевского попросила 300 тыс. рублей за интервью с певцом

Жена и директор российского эстрадного поп-исполнителя Влада Сташевского Ирина Мигуля заявила ФАН, что артист дает интервью только за гонорар, и запросила 300 тысяч рублей.

«Вы мне подробную информацию скиньте, по каким вопросам вы хотите общаться и на каких условиях. Потому что сразу же скажу — без гонорара Влад не дает интервью», — заявила Ирина в ответ на просьбу ФАН пообщаться с артистом.

Буквально через пару часов после того, как корреспондент ФАН выслал директору Сташевского вопросы о творческих планах певца и жизни в условиях пандемии, Ирина перезвонила и назвала сумму гонорара, за который тот готов прислать письменные ответы.

«Интервью будет стоить 300 тыс. рублей», — заявила она.

Позже Ирина пояснила, что если журналисты попросят устроить личную встречу с певцом, то сумма гонорара будет «намного выше».

Не скроем, что такой подход очень удивил нашу редакцию: корреспонденты ежедневно обращаются за комментариями и берут интервью у таких именитых артистов, как Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Анита Цой, но никто из них ни разу не упомянул о гонорарах.

К слову, об исполнителе хитов «Любовь здесь больше не живет» и «Позови меня в ночи» Владе Сташевском давно не было слышно в прессе. Известно, что в последнее время певец выступал на корпоративах и сборных ретро-концертах. Недавно звезда 1990-х заявил о своем решении вернуться на телевидение после долгого перерыва — его пригласили в проект «Ты — суперстар!».

Российский певец Владислав Сташевский (настоящая фамилия Твердохлебов) родился в 1974 году в Тирасполе. Вскоре после его рождения семья переехала в Крым.

В шоу-бизнес Влад попал случайно: в 1993 году его заметил известный продюсер Юрий Айзеншпис, а через неделю после знакомства была записана первая песня «Дороги, по которым мы идем». В 1994 году вышел первый альбом Сташевского «Любовь здесь больше не живет».

В 1998 году вышел пятый альбом Влада Сташевского «Вечерочки-вечерки», а через год певец расстался с Айзеншписом. В 2000 году состоялась презентация шестого диска «Лабиринты», в котором Сташевский попробовал себя в качестве серьезного лирика, а в нескольких песнях выступил в роли композитора. Но альбом провалился: публика не приняла Сташевского-философа.

Нынешний директор певца — его вторая жена (с 2006 года), психолог Ирина Мигуля, дочь певца и автора песен Владимира Мигули. С первой женой Ольгой, дочерью миллионера Владимира Алешина, бывшего генерального директора Олимпийского комплекса «Лужники», Сташевский расстался в 2002 году.