Вирусолог оценил перспективу появления коллективного иммунитета к COVID-19

Москва, 13 ноября. Возникновение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции возможно. Однако неизвестно, как долго он будет действовать.

Соответствующее заявление во время интервью для URA.RU сделал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов. Он подчеркнул, что в настоящий момент никто в мире не сможет точно оценить срок действия коллективного иммунитета к COVID-19.

«На этот вопрос не ответит никто в мире, потому что одни антитела сохраняются, другие исчезают. Как долго они сохраняются — данные есть, что порядка шести-восьми месяцев могут сохраняться», — пояснил врач.

Викулов добавил, что еще никто не проводил долгосрочных исследований на эту тему. Недавно ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил о нереалистичности возникновения естественного коллективного иммунитета к коронавирусу. Он считает, что вакцинация единственный путь для получения коллективного иммунитета к COVID-19, передает телеканал «360».