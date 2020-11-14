Правительство Фландрии оборвало связи с «Форумом меньшинств»

Брюссель, 14 ноября. Правительство бельгийского региона Фландрии оборвало связи и кооперацию с «Форумом меньшинств», в который входило большое количество ЛГБТ-организаций, беженцев и этических меньшинств. По мнению властей, организация больше не соответствует нормам нового правительства.

Как сообщает The Brussels Times, вместо «Форума меньшинств» официальное признание получает Join.Vlaanderen, организация, созданная социальным предпринимателем и писателем Хасаном Аль Хилу, которая объединяет молодых людей с миграционными корнями.

«Больше людей иностранного происхождения будут чувствовать себя более представленными», — заявил министр социальных дел Барт Сомерс.

По данным издания, проблемы у «Форума меньшинств» начались в сентябре прошлого года. Тогда в Сеть попал документ властей для внутреннего пользования, в котором четко говорилось, что отношения с организацией должны быть прекращены.

В ответ 78 организаций, включая католическое скаутское движение Chiro, ЛГБТ-организацию Cavaria и сам Форум, подписали открытое письмо фламандскому правительству, утверждая, что решение было мотивировано мнением правительства о том, что форум не является инклюзивным. Однако это, по их мнению, не соответствует действительности.

Правительство в свою очередь объявило открытый тендер, на который было подано три заявки. Сомерс тогда заявил, что хочет не поддерживать действующие структуры, а работать «с новыми людьми, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки».

«Join.Vlaanderen является новаторским, практичным и ориентированным на действия. Он не только сформулирует политические рекомендации, но и предложит конкретные действия и проекты, которые могут сделать совместную жизнь в условиях разнообразия успешной», — заявил Сомерс.

Правительство проинформировало руководство Форума о прекращении сотрудничества в четверг. Директор организации Лэндри Мавунг назвал это решение «непонятным».

«На протяжении многих лет мы играем роль защитников прав этнических и культурных меньшинств. Конструктивный, но критический и независимый голос с двадцатилетним опытом. К сожалению, в организациях гражданского общества эти качества все чаще недооцениваются», — заявил он.

В оппозиционной партии Groen решение правительства раскритиковали, заявив, что это «печальный день для этнических и культурных меньшинств Фландрии».