Школы в США отказываются от очного обучения из-за новой волны COVID-19

Вашингтон, 13 ноября. В нескольких штатах США ситуация с COVID-19 обострилась настолько, что школы начали отказываться от проведения очных занятий.

Как сообщает Associated Press, образовательные учреждения в Детройте, Индианаполисе, Филадельфии и пригороде Миннеаполиса отказываются от очных занятий, а губернаторы вводят ограничения в отношении баров и ужесточают контроль за ношением масок.

По данным издания, ситуация в сфере здравоохранения в Северной Дакоте складывается катастрофическая. Губернатор разрешил медсестрам с положительным тестом на коронавирус, но без симптомов заболевания продолжать работу в клиниках. С наплывом пациентов еле справляются клиники Айдахо, больницы Юты обратились за помощью, к ним на работу отправились около 200 медсестер, часть из них из Нью-Йорка.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в США зафиксированы более 10,6 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, число летальных исходов превысило 242,9 тысяч. Эксперты в области здравоохранения, предупреждают, что зима принесет стране новые потери.

«Это должно напугать всех нас», — прокомментировал количество заболевших доктор Дэвид Питерман, генеральный директор Группы первичной медицинской помощи в Айдахо.

По данным издания, суточная смертность в США выросла более чем на 40% за последние две недели, в среднем с 790 до более 1100 по состоянию на среду, что является самым высоким уровнем за три месяца. Количество новых подтвержденных случаев в день в США за последние две недели выросло более чем на 70%, достигнув в среднем около 127 тыс. — самого высокого уровня с начала пандемии. И число людей, госпитализированных с вирусом, достигло рекордного уровня — более 65 тыс.

На фоне ошеломляющих цифр некоторые руководители штатов придерживались принципа невмешательства, настаивая на «личной ответственности», а не на введении властями ограничений, таких как обязательное ношение масок. В частности, губернатор Оклахомы Кевин Ститт отказался вводить масочный режим, сославшись на озабоченность по поводу правоприменения и универсальный подход. Вместо этого на этой неделе он провел пресс-конференцию с врачами, которые умоляли жителей надеть маски.

В Северной Дакоте медсестры выступили против решения губернатора Дуга Бургума разрешить медицинским работникам с положительным результатом теста оставаться на работе, заявив, что сначала следует опробовать научно доказанные меры, такие как обязательное ношение масок.

В Айдахо губернатор Брэд Литтл также сопротивлялся призывам ввести требование о масках в масштабе штата, даже несмотря на то, что медицинские клиники сталкивались с катастрофической нехваткой персонала и тысячами звонков от людей, ищущих помощи.

В некоторых штатах ограничения все-таки ужесточили. Однако, как пишет издание, они все еще не такие строгие, как это было весной. Речь идет о Чикаго, Миннесоте, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Мэн.

Филадельфия отказалась от планов по возвращению учеников в школу 30 ноября. Крупнейший школьный округ Мичигана, Детройт, заявил, что на следующей неделе приостановит очные занятия для примерно 50 тыс. учеников, присоединившись к другим округам, которые перешли на дистанционку.

В Нью-Йорке надвигающаяся угроза закрытия школьной системы с 1,1 млн учеников заставила семьи и учителей внимательно следить за поведением. Власти обозначили, что очное обучение будет остановлено, если уровень положительных результатов тестов на вирус в городе достигнет 3%.