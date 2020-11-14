Федор Лавров отметит день рождения на съемках второго сезона «Последнего министра»

Российский актер Федор Лавров в интервью ФАН сообщил, что день рождения 15 ноября будет отмечать на съемочной площадке. По словам, артиста, это очень хороший знак.

«Отмечать буду на съемочной площадке, потому что у меня съемочная смена в этот день, мы будем снимать кино «Последний министр», вторую часть, продолжать работать. Вообще я очень люблю, когда в мой день рождения либо спектакли происходят, либо съемка. Я считаю, что это очень хороший знак, и все самые теплые моменты были, когда меня поздравляла вся съемочная группа», — рассказал Лавров.

По словам артиста, день рождения для него не самый серьезный праздник, и относится к нему он «достаточно халатно». Главными же для себя праздниками актер считает Новый год и День победы.

Однозначно ответить на вопрос о любимой роли в карьере Лавров не смог, поскольку к каждой своей работе старается подходить честно: не важно — главная роль или небольшой эпизод.

«Есть роли более удачные и менее. Но это нормально, и это у всех. Если посмотреть фильмографию великих мастеров, у них тоже есть какие-то вещи, от которых просто глаз не оторвать, а есть вещи тоже неплохие, но не того уровня, но при этом хорошие. Поэтому мне сложно делить. В фильме «Деньги» у меня достаточно серьезная история была, мы очень долго работали, в фильме «Годунов» роль Федора Михайловича тоже серьезная работа. Но мне сложно делить», — рассказал артист.

Иногда предложения о работе отсеиваются на уровне сценария, прочитав который артист четко понимает, что это не него.

«Или встречаешься с режиссером и понимаешь, что мы не одним воздухом дышим, поэтому лучше не входить в это путешествие вместе. Я люблю, чтобы персонаж был не просто действующий, а мыслящий. Не люблю, когда роль исключительно функциональная, как бы такая картонная история… И в разговоре с режиссером ты понимаешь вдруг, что и не получится открыть характер этого персонажа в данных обстоятельствах, в силу скудности бюджета, малого времени, ну или еще что-то. Тогда проще и правильнее отказаться, потому что здесь не понятно, за что биться! А то, что касается характеристик: положительные или отрицательные — это не имеет значение, если роль интересная, то хоть маньяк, то хоть святой. Чем острее и насыщеннее персонаж, тем интереснее его играть», — поделился Лавров.

Артист добавил, что кино — ансамблевое творчество, поэтому есть режиссеры (главные люди в ансамбле), с которыми хочется работать совместно.

Говоря о своем любимом празднике, Лавров отметил, что Новый год остается для него и сейчас детским. И для своих детей он также старается создать обстановку, чтобы Новый год был для них не менее интересным, чем когда-то у него.