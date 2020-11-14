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Федор Лавров отметит день рождения на съемках второго сезона «Последнего министра»

Федор Лавров отметит день рождения на съемках второго сезона «Последнего министра»

Российский актер Федор Лавров в интервью ФАН сообщил, что день рождения 15 ноября будет отмечать на съемочной площадке. По словам, артиста, это очень хороший знак.

«Отмечать буду на съемочной площадке, потому что у меня съемочная смена в этот день, мы будем снимать кино «Последний министр», вторую часть, продолжать работать. Вообще я очень люблю, когда в мой день рождения либо спектакли происходят, либо съемка. Я считаю, что это очень хороший знак, и все самые теплые моменты были, когда меня поздравляла вся съемочная группа», — рассказал Лавров.

По словам артиста, день рождения для него не самый серьезный праздник, и относится к нему он «достаточно халатно». Главными же для себя праздниками актер считает Новый год и День победы. 

Однозначно ответить на вопрос о любимой роли в карьере Лавров не смог, поскольку к каждой своей работе старается подходить честно: не важно — главная роль или небольшой эпизод.

Федор Лавров отметит день рождения на съемках второго сезона «Последнего министра»

«Есть роли более удачные и менее. Но это нормально, и это у всех.  Если посмотреть фильмографию великих мастеров, у них тоже есть какие-то вещи, от которых просто глаз не оторвать, а есть вещи тоже неплохие, но не того уровня, но при этом хорошие. Поэтому мне сложно делить. В фильме «Деньги» у меня достаточно серьезная история была, мы очень долго работали, в фильме «Годунов» роль Федора Михайловича тоже серьезная работа. Но мне сложно делить», — рассказал артист.

Иногда предложения о работе отсеиваются на уровне сценария, прочитав который артист четко понимает, что это не него.

Федор Лавров отметит день рождения на съемках второго сезона «Последнего министра»

«Или встречаешься с режиссером и понимаешь, что мы не одним воздухом дышим, поэтому лучше не входить в это путешествие вместе. Я люблю, чтобы персонаж был не просто действующий, а мыслящий. Не люблю, когда роль исключительно функциональная, как бы такая картонная история… И в разговоре с режиссером ты понимаешь вдруг, что и не получится открыть характер этого персонажа в данных обстоятельствах, в силу скудности бюджета, малого времени, ну или еще что-то. Тогда проще и правильнее отказаться, потому что здесь не понятно, за что биться! А то, что касается характеристик: положительные или отрицательные — это не имеет значение, если роль интересная, то хоть маньяк, то хоть святой. Чем острее и насыщеннее персонаж, тем интереснее его играть», — поделился Лавров. 

Артист добавил, что кино — ансамблевое творчество, поэтому есть режиссеры (главные люди в ансамбле), с которыми хочется работать совместно. 

Федор Лавров отметит день рождения на съемках второго сезона «Последнего министра»

Говоря о своем любимом празднике, Лавров отметил, что Новый год остается для него и сейчас детским. И для своих детей он также старается создать обстановку, чтобы Новый год был для них не менее интересным, чем когда-то у него.

«По поводу интересных историй сложно сказать. Это такая большая палитра, начиная от общежитий, заканчивая чуть ли не дворцами, в которых я встречал Новый год. Поэтому выделять что-то сложно, какой-то один праздник конкретный. Бывало, что и работали мы по юности, находясь на Невском проспекте… Там было празднование, это еще в институте было, мы там подрабатывали, выступали на сценах, которые были сколочены вдоль Невского проспекта. Было холодно, но очень весело. В этом году пока не понятно, но факт один, что я буду с семьей. Не очень верю, что в нынешних условиях получится куда-то поехать, поэтому скорее всего Новый год будем встречать дома», — подытожил Лавров.

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