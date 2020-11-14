Организатор праздников предрекла отрасли конец из-за COVID-19 

Москва, 14 ноября. Вторая волна COVID-19 может стать фатальной для корпоративов в РФ, считает организатор развлекательных мероприятий Татьяна Антонченкова.

В Москве вступили в силу новые ограничительные меры, которые, в том числе, касаются и организации новогодних корпоративов в условиях пандемии. Они должны завершатся не позднее 23:00, а количество их участников ограничено.

Ведущая и организатор развлекательных мероприятий Татьяна Антонченкова в беседе с «ПолитЭкспертом» отметила, что весенние ограничения нанесли серьезный удар по отрасли развлечений. После частичной отмены положительные изменения были незначительными.

«Выражение «отток» клиентов не совсем уместно, так как оно предполагает, что изначально был приток. А «отток» как начался в феврале, так и не сказать, что заканчивался!» — подчеркнула она.

Традиционно новогодние корпоративы начинают готовить еще с августа. Однако теперь люди осторожничают, опасаясь новых ограничений. Сотрудники отрасли делают ставку на корпоративы для малых организаций, которые могут безболезненно завершаться до 23:00.

«Но на данный момент заказов на Новый год нет. У коллег в смежных жанрах и конкурирующих агентств примерно та же ситуация. Те, с кем благополучно сотрудничали два года и планировали серию мероприятий недели на две, сейчас и вовсе закрылись. Словом, для нашей сферы формулировка «вторая волна» приобретает совершенно новый смысл», — посетовала Антонченкова.

За первые полгода 2020 года закрылись огромное количество крупных агентств, прекратили свою работу многие самозанятые артисты. Вторая волна может окончательно похоронить бизнес, считает эксперт.

Антонченкова уверена, коронавирусные ограничения из-за второй волны станут фатальными для многих агентств.

Ранее в беседе с ФАН руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций HeadHunter Ксения Степанова выразила мнение, что сейчас существует масса вариантов провести онлайн-мероприятие любой сложности. По ее мнению, большинство компаний примут решение перенести корпоратив в режим онлайн.