Стали известны подробности нападения на бойца ММА Сергея Харитонова

Москва, 13 ноября. Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов все еще находится в больнице после нападения неизвестного, сообщил ФАН его адвокат.

По словам юриста, сейчас Харитонов находится в приемном покое одной из московских больниц.

«Состояние не очень хорошее и врачи проводят консилиум, отпускать его домой или нет», — сообщил он.

Не исключено, что эту ночь спортсмен проведет в больнице.

Ранее в пятницу стало известно, что неизвестный с кастетом напал на бойца ММА и нанес ему несколько ударов. Полиция разыскивает преступника.