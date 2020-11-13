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Стали известны подробности нападения на бойца ММА Сергея Харитонова

Стали известны подробности нападения на бойца ММА Сергея Харитонова

Москва, 13 ноября. Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов все еще находится в больнице после нападения неизвестного, сообщил ФАН его адвокат.

По словам юриста, сейчас Харитонов находится в приемном покое одной из московских больниц. 

«Состояние не очень хорошее и врачи проводят консилиум, отпускать его домой или нет», — сообщил он.

Не исключено, что эту ночь спортсмен проведет в больнице.

Ранее в пятницу стало известно, что неизвестный с кастетом напал на бойца ММА и нанес ему несколько ударов. Полиция разыскивает преступника.

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