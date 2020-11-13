Мурашко назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в некоторых регионах РФ

Москва, 13 ноября. Ситуация с пандемией COVID-19 в ряде регионов России складывается напряженная, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В эфире телеканала «Россия-1» министр сообщил, что на сегодняшний день в стране под медицинским наблюдением находятся почти 900 тыс. человек. Коечный фонд по России свободен в среднем на 20%, однако в некоторых регионах свободны лишь 10% коек.

По его словам, около 25% пациентов находятся в стационарах, а 75% лечатся амбулаторно.

Мурашко отметил, что в ряде российских регионов ситуация с пандемией складывается напряженная, а в СФО и ДФО вызывает особую настороженность.

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