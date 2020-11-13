Правительство Украины вводит в стране режим «карантина выходного дня»

Киев, 13 ноября. Режим «карантина выходного дня» подразумевает ограничение на работу всех объектов, не относящихся к критической инфраструктуре в определенный период времени.

Согласно новым ограничительным мерам, в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут закрываться все магазины, которые не занимаются продажей жизненно важных товаров. Также посетителей не смогут принимать такие объекты, как: кафе, фитнес-центры, бассейны, ТРЦ и другие развлекательные учреждения.

В указанный период времени свою деятельность смогут осуществлять аптеки, продуктовые магазины и транспорт.

Идея введения подобных ограничительных мер была предложена Минздравом Украины. Ее поддержал президент страны Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране за прошедшие сутки было выявлено около 12 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19, пишет RT. 9 ноября стало известно, что глава Незалежной Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Сам политик оценил свое самочувствие удовлетворительно, передает телеканал «360».