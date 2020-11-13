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Появилось видео с места захвата заложников в Монреале

 

Появилось видео с места захвата заложников в Монреале

Монреаль, 13 ноября. Очевидцы опубликовали видео спецоперации канадских полицейских на улицах Монреаля: неизвестные захватили десятки заложников в офисном здании.

Спецоперация проходит на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. По данным канадских СМИ, заложники находятся в офисе игровой студии Ubisoft.

По данным телеканала СВС, десятки людей находятся на крыше здания, выходящая на крышу дверь забаррикадирована снаружи большими предметами.

Полиция просит людей избегать этого района.

«На углу Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран продолжается полицейская операция. Мы просим людей избегать этого района. Полиция в настоящее время проверяет информацию, подробности будут позже», — говорится в сообщении правоохранителей.

 

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