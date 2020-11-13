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Лукашенко жестко ответил оскорбившему его Зеленскому

Лукашенко жестко ответил оскорбившему его Зеленскому

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, который решил не называть его президентом. 

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно – кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов», — цитирует Лукашенко близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

Глава Белоруссии добавил, что Зеленскому надо было «умудриться», за полтора года «обвалить доверие к себе со стороны народа».

«Поэтому грубо скажу: «Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — резюмировал Лукашенко.

Ранее Зеленский заявил, что будет обращаться к Лукашенко только по имени-фамилии, без указания должности президента.

Лукашенко жестко ответил оскорбившему его Зеленскому

Отношения Белоруссии и Украины ухудшились после того, как Киев отказался признать результаты выборов главы государства, прошедшие в Белоруссии 9 августа. С результатами подсчетов голосов также не согласились ряд европейских стран. Как сообщал Infox.ru, Евросоюз в начале ноября одобрил санкции против Лукашенко и ряда высших чиновников Белоруссии.

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