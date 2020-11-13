Сможет ли Трамп повторить сценарий Буша на выборах 2000 года

Спустя десять дней после голосования на выборах президента США победитель и будущий глава государства до сих пор не объявлен. Несмотря на то, что демократ Джо Байден уже сообщил о своей победе, его соперник, республиканец Дональд Трамп намерен оспорить итоги голосования. С первого взгляда, это напоминает выборы 2000 года, тогда победитель был объявлен спустя более месяца после голосования. Но в действительности между выборами 2000 и 2020 года есть значительная разница. Подробнее – в материале ФАН.

Пересчет голосов

На выборах президента США 2000 года потребовалось 37 дней, чтобы оспорить итоги голосования и добиться перерасчета голосов в пользу республиканца Джорджа Буша – младшего. После неоднозначного результата голосования во Флориде иск с требованием пересмотреть его итоги дошел до Верховного Суда США, который присудил победу республиканцу, сообщает Palm Beach Post.

Сторонники Трампа продолжают возмущаться задержкой «подтверждения и передачи власти», это напоминает ситуацию на выборах 2000 года. Но между тем забывают, что пересчет голосов занял 37 дней. И решение принимали не СМИ, а Верховный Суд США.

В чем отличие

Прошедшие в ноябре текущего года выборы американского президента разительно отличаются от тех, что были в 2000 году. Демократ Джо Байден уже объявил себя следующим президентом США, однако его соперник на выборах, действующий глава государства Дональд Трамп подал иски в суды сразу нескольких штатов.

Если сравнить выборы 2000 года, где на пост главы государства претендовали Джордж Буш – младший и Альберт Гор, с выборами в текущем году, то в глаза бросаются сразу несколько различий. Прежде всего, при первом, машинном подсчете голосов во Флориде Буш-младший опередил Гора. Тогда Гор потребовал пересчитать бюллетени вручную. После 37 дней юридических споров решение Верховного Суда США остановило пересчет голосов, присудив Бушу победу 537 голосами.

Проблема заключалась в том, как считать бюллетени: для того, чтобы отдать свой голос за кандидата, нужно было пробить перфорацию около нужного кандидата. Однако на некоторых бюллетенях перфорация была пробита не полностью. Кроме того, особое неудобство вызвали «бюллетени бабочкой», на которых соответствие кандидата и перфорации было не явным. Избиратели случайно пробивали перфорацию за другого кандидата.

«Трудности в подсчете голосов во Флориде в 2000 году относились к тому, как именно считать голоса», — объяснил эксперт по избирательному праву, входивший в команду Гора в 2000 году.

Трамп же потребовал остановить первый подсчет голосов еще до его завершения. В некоторых штатах команда Трампа попросила пересчитать голоса, а в других – остановить подсчет. Действующий президент США заявил о многочисленных нарушениях на выборах.

Судебные иски

Кроме того, в 2000 году спорная ситуация была только в одном штате, поэтому кандидаты задействовали лучших юристов для того, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу. Трамп же подал иски в суды нескольких штатов, что заставило его команду юристов распылиться сразу на несколько дел.

Кандидатам разрешается просить суд о пересчете голосов, когда разница между двумя кандидатами невелика — 0,5% и 1%. Если же разница больше, то Трампу понадобятся веские аргументы, чтобы добиться пересчета. Это потребует от адвокатов Трампа доказать заявления о широко распространенных нарушениях на выборах.

Однако сводить к нулю шансы Трампа оспорить результаты голосования пока рано. В Пенсильвании суд встал на сторону предвыборного штаба Трампа и назвал незаконным решение пенсильванского государственного департамента расширить сроки приема бюллетеней. Это означает, что бюллетени, принятые по почте после 3 ноября 2020 года, могут быть признаны недействительными. Джо Байден был признан СМИ победителем в Пенсильвании благодаря «почтовым» бюллетеням.

Тем не менее независимо от итогов президентских выборов в США Трамп сохранит свои полномочия вплоть до 20 января. Этот факт приводит в ярость членов Демократической партии США, которые готовят «дворцовый переворот».