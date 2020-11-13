Житель Барнаула спас школьницу от падения с балкона десятого этажа

Барнаул, 13 ноября. Житель Барнаула спас 14-летнюю школьницу от падения с балкона десятого этажа.

Как сообщает портал Amic, инцидент произошел в минувшую среду в Барнауле на улице Георгия Исакова. Местный житель увидел, что за перилами балкона на десятом этаже стоит девочка и плачет.

Молодой человек поднялся к ней, пытаясь выяснить, что произошло. Какое-то время он отвлекал ее разговорами и в один момент перетянул к себе. До приезда скорой помощи он оставался рядом с ней.

По сообщению местных пабликов, у девочки были проблемы в школе и семье. После семейной ссоры она сбежала из дома.

Как сообщала «Газета Кемерова», на Кузбассе пожарные спасли двух детей из огня в Кемерово на улице Заводской. Когда спасатели прибыли на место ЧП, из-под крыши дома уже шел дым.