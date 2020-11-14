Дробыш об излечении от COVID-19: Надо заниматься спортом и бухать поменьше

Известный российский продюсер и композитор Виктор Дробыш назвал ФАН главные причины того, почему он пролежал с коронавирусной инфекцией в больнице всего пару суток.

Заслуженный артист России, в пятницу выписанный из больницы, в эксклюзивном интервью рассказал, как он переболел COVID-19, и дал советы, как поскорее избавиться от инфекции.

— Виктор Яковлевич, как вам удалось так быстро вылечиться от этой очень актуальной в последнее время напасти?

— Я бы не сказал, что быстро.

— Ну, все же вы находились в больнице не две недели и не месяц, как некоторые, к сожалению, лежат. У вас-то несколько дней всего получилось.

— А я еще до этого болел где-то дней восемь. Слава богу, да [все прошло хорошо].

— Так за счет чего у вас получилось вылечиться? В чем главная причина?

— Спортом надо заниматься! И бухать поменьше!

— О как! А если хорошее вино, например итальянское?

— Обязательно надо, обязательно! Но не много!

— Отлично! Как вы себя чувствуете сейчас?

— Нормально.

— Какие-то есть остаточные явления? Как, например, у Льва Лещенко.

— Ну, разве что, может быть, только легкая слабость.

Виктор Дробыш был госпитализирован в больницу 11 ноября. Он поступил туда с пневмонией. Врачи посчитали, что течение коронавирусного заболевания — средней тяжести. Спустя всего двое суток композитора и продюсера отправили долечиваться домой.

Ранее Дробыш рассказал о своем отношении к телевизионным музыкальными проектам и почему он высоко ценит шоу «Фабрика звезд».