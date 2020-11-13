Спасатели нашли живым грибника, потерявшегося на Кубани

Краснодар, 13 ноября. Пожилой грибник потерялся в лесу на Кубани. Живым и здоровым его спасли сотрудники «Кубань-СПАС».

Как сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы, инцидент произошел в Славянском районе Краснодарского края 12 ноября. 80-летний местный житель отправился вместе с соседями в колхоз, площадь которого составляет 160 гектаров, за грибами. Уже на месте приятели разделились, а позже, как и договаривались, встретились около автомобиля.

Однако пенсионера вместе с ними не было. На связь он не выходил. Встревоженные грибники обратились за помощью к спасателям. Егерь собрал волонтеров, и все отправились на поиски пропавшего.

Спустя час поисков мужчину нашли живым и здоровым на окраине лесополосы.

Ранее «Газета Кемерова» сообщала, что на Кузбассе нашли пропавшего 11-летнего мальчика. Пятиклассник ушел из дома на прогулку и не вернулся. На следующие сутки его обнаружили живым.