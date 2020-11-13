حصاد أخبار ليبيا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني: الليبيون يعتبرون حفتر هو الأكثر شعبية وتأكيد قرار فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

ليبيا. محلل سياسي ليبي ينتقد الإجراءات التركية بشأن اتفاقية اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" والخارجية الألمانية تقيم المحادثات بشأن الأزمة الليبية في تونس والليبيون يعتبرون أن خليفة حفتر هو الشخصية الأكثر شعبية في البلاد.

محلل سياسي ليبي ينتقد الإجراءات التركية بشأن اتفاقية اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"

اتهم الباحث في الشؤون الاستراتيجية فرج زيدان تركيا بنيتها إفساد الهدنة في ليبيا، ووفقا له فإن المخابرات التركية أعدت سيناريو لتخريب وتعطيل تنفيذ اتفاقات اللجنة العسكرية الليبية "5 + 5".

الليبيون يعتبرون أن خليفة حفتر هو الشخصية الأكثر شعبية في البلاد

احتل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر مركز الشخصية الأكثر شعبية في البلاد. هكذا عبر غالبية المواطنين الليبيين الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه المركز العربي للأبحاث عن رأيهم.

الخارجية الألمانية تقيم المحادثات بشأن الأزمة الليبية في تونس وسرت

قيم مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كريستيان بوك، ووفقا له فإن اللقاءات على أراضي سرت أصبحت استمرارا مشجعا لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

المحجوب يؤكد قرار فتح الطريق السريع الساحلي بين سرت ومصراتة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب، البدء الوشيك في إنشاء الطريق السريع الساحلي بين سرت ومصراتة. وقد تم الاتفاق على هذا القرار في إطار الجولة السادسة من مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5".