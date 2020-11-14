Правительство оценило проект выплаты 10 тысяч рублей на ребенка

Москва, 13 ноября. Правительство России изучило проект новой выплаты, которая могла поддержать россиян с детьми. Пособие призвано компенсировать сборы ребенка в школу.

Предложение ввести единовременную выплату было представлено депутатом Государственной думы Ярославом Ниловым. Законопроект учитывал необходимость материально поддержать родителей, которые вынуждены потратить средства на сбор ребенка в школу. Парламентарий считал, что для компенсации расходов можно выплачивать по 10 тыс. рублей на одного учащегося.

Предложение вызвало одобрение у кабмина, однако в современном виде проект не может быть принят. В проекте нового пособия не были прописаны условия получения выплаты — без них средства начислялись бы бесконтрольно. В итоге пособие могли получить не только действительно нуждающиеся россияне. Также правительство рекомендовало изменить источник финансирования программы, так как депутат предложил выделять средства из Фонда национального благосостояния.