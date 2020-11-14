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Правительство оценило проект выплаты 10 тысяч рублей на ребенка

Правительство оценило проект выплаты 10 тысяч рублей на ребенка

Москва, 13 ноября. Правительство России изучило проект новой выплаты, которая могла поддержать россиян с детьми. Пособие призвано компенсировать сборы ребенка в школу.

Предложение ввести единовременную выплату было представлено депутатом Государственной думы Ярославом Ниловым. Законопроект учитывал необходимость материально поддержать родителей, которые вынуждены потратить средства на сбор ребенка в школу. Парламентарий считал, что для компенсации расходов можно выплачивать по 10 тыс. рублей на одного учащегося.

Предложение вызвало одобрение у кабмина, однако в современном виде проект не может быть принят. В проекте нового пособия не были прописаны условия получения выплаты — без них средства начислялись бы бесконтрольно. В итоге пособие могли получить не только действительно нуждающиеся россияне. Также правительство рекомендовало изменить источник финансирования программы, так как депутат предложил выделять средства из Фонда национального благосостояния.

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