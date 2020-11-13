Массовая чистка: Белый дом отправил в отставку еще двух чиновников

Вашингтон, 13 ноября. Еще два высокопоставленных чиновника Министерства внутренней безопасности США покинули Белый дом «в рамках чистки от всех тех, кто подозревался в антипатии» к действующему президенту Дональду Трампу, пишет The Washington Post.

В отставку ушли помощник главы Министерства внутренней безопасности Валери Бойд и старший политический помощник в Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Брайан Уэр. Запросы поступили из Управления кадров президента Белого дома. Отмечается, что Бойд и Уэр не продемонстрировали «достаточной лояльности президенту».

«Они стремятся к полной лояльности, а тот, кто имеет опыт работы в различных администрациях, не считается достаточно лояльным», — сообщил американскому изданию анонимный источник.

На этой неделе Белый дом вытеснил трех высокопоставленных чиновников Пентагона, в том числе министра обороны Марка Эспера. Поделился с коллегами переживаниями о своем возможном увольнении и глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры Кристофер Кребс. Пока не ясно, когда это может произойти. Законодатели выразили поддержку Кребсу и призвали не снимать его с должности. Сенатор Марк Уорнер также выразил обеспокоенность по поводу возможного увольнения Кребса.

«Уходящий президент должен оставить руководство Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры и другие агентства в неприкосновенности на оставшиеся 69 дней, чтобы обеспечить безопасность и непрерывность правительственных операций для избранного президента Байдена», — заявил председатель комитета внутренней безопасности Палаты представителей США Бенни Томсон.

Томсон призвал республиканских коллег встать на защиту национальной безопасности и «использовать все имеющееся влияние, чтобы убедить президента не разрушать инфраструктуру национальной безопасности в оставшиеся два месяца его срока».

Сенатор Марк Уорнер также выразил обеспокоенность по поводу возможного увольнения Кребса.

«Крис Кребс проделал огромную работу по защите наших выборов. Он один из немногих в этой администрации, которого уважают все. Нет никаких оснований для отстранения его от должности», — написал Уорнер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера из-за предательства, заменив его на более надежного Кристофера Миллера, обладающего богатым опытом спецопераций. Не исключено, что таким образом хозяин Белого дома хочет обезопасить себя от военного переворота со стороны демократов.