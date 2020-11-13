Блогеры оценили поступок Веретенниковой, слившей в Сеть видео с Дзюбой

Скандал, разгоревшийся вокруг футболиста Артема Дзюбы из-за попавшего в Сеть ролика сексуального характера с его участием все никак не утихнет. Стало известно, что на просторах Интернета интимное видео появилось по вине блогерши Натальи Веретенниковой. Неужели ради хайпа и популярности инфлюенсеры готовы на все? Современные интернет-знаменитости дали оценку поступку девушки.

Актер и спортсмен Алексей Савко сравнил хайп на подробностях интимной жизни людей с покушением на убийство.

«Во всем должны быть принципы, даже, если дело касается денег. Для меня хайпануть через чужое белье равносильно покушению на убийство. Нужно разграничивать понятия «деньги», «принципы», «совесть». У этой дамы, видимо совести вообще нет», — отметил Савко.

По всей видимости ни совесть, ни принципы не волнуют героиню скандала в Сети. Именно сейчас девушка и ее сайт с платными услугами, несмотря на негативную критику, набирает все большую популярность. По мнению нескольких СМИ, доход блогерши за счет хайпа с Дзюбой составил порядка 8 млн рублей. Один подписчик ее сайта приносит ей 10 долларов, а на каждых новых 10 тысячах подписчиках девушка зарабатывает до 100 тысяч долларов.

Большинство популярных пользователей Сети не оценили по достоинству такой подход к увеличению числа фолловеров и заработку. Так, скандальный блогер Руслан Захаркин считает, что человек должен быть удостоен популярности за свой талант, а не за хайп, тем более столь гнусный. Кроме того, инфлюенсер убежден, что данная особа (Веретенникова) должна ответить за свой поступок в рамках российского законодательства.

«Сейчас в России идут на все ради денег. Люди должны становиться популярными за счет своего таланта. Футболист Артем Дзюба был и остается отличным спортсменом, что он не раз доказывал на поле. Я хочу, чтобы эта девушка ответила за свои деяния по закону. Ее имя забудется через три дня или неделю. Его не вспомнит никто, также, как и имена всех тех, кто делает мусорный контент», — заявил Захаркин.

Певица Наташа Королева потребовала наказать преступников, которые слили в Сеть видео с Дзюбой. Кроме того, на фоне скандала со звездой российского футбола артистка обратились к властям с просьбой ужесточить статью 23 Конституции России о неприкосновенности частной жизни.