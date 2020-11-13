Бенгази, 13 ноября. Ливийский политолог Адель Хаттаб назвал проект ООН провальным. По его словам, документ определит полномочия всех министерств, включая армию, и передаст их в руки премьера страны.

По данным информагентства Ajel, на Форуме политического диалога в Тунисе делегации согласовали механизмы работы нового переходного правительства и порядок отбора его членов. После этого исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс внесла на рассмотрение документ, в котором предлагается сохранить статус административной столицы Ливии за Триполи. До этого обсуждалось, что ее перенесут в другой город — Сирт.

Адель Хаттаб назвал соответствующую инициативу неприемлемой. Он призвал приложить максимальные усилия, чтобы не допустить реализации предложения Уильямс. В противном случае новый Президентский совет будет подвержен давлению со стороны запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1, а также незаконных вооруженных формирований ПНС и прочих экстремистов. По мнению эксперта, такие действия могут привести к новому витку эскалации в североафриканском государстве и даже к войне.

Как только замысел Уильямс был раскрыт представители МООНПЛ выступили с заявлением, что опубликованный документ — поддельный. Однако реальные факты указывают на обратное: он настоящий.

Поскольку Организации Объединенных Наций не удалось продавить идею с сохранением столицы, то ее представители организовали новые махинации. На этот раз, их целью стали грядущие в стране выборы. В частности, чиновники ООН попыталась исключить председателя Палаты представителей Агилу Салеха из списка кандидатов на пост главы Президентского совета. Здесь важно уточнить, участники переговоров в Тунисе убеждены в победе Салеха при условии, что процедуру проведут прозрачно. Ведь за него готовы отдать голоса более 50 делегатов.

Политолог выразил мнение, если предложение Уильямс примут, то ситуация в Ливии будет развиваться по сценарию, который начался еще в 2012 году и продолжается до сих пор. Нынешний проект не направлен на решение основных проблем государства, а, скорее напротив, является лишь аналогом соглашения «Схират», которое привело североафриканскую страну к хаосу.

1 Организация запрещена на территории РФ.