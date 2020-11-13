Австрия может приравнять политических исламистов к уголовным преступникам

Канцлер Австрии Себастьян Курц намерен признать политический ислам уголовным преступлением. Решение канцлера вызвало неоднозначную реакцию, поскольку его сочли нападками на демократию. Подробнее — в материале ФАН.

Курц сделал заявление после теракта в Вене 3 ноября, где вооруженные экстремисты совершили шесть нападений. Жертвами теракта стали пять человек. После трагедии австрийская полиция провела массовые обыски и задержания.

Во вторник Курц провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой политик подтвердили необходимость выработать единый план по противодействию боевикам, включающий реформирование Шенгенской зоны и усиление мер безопасности. К встрече присоединились в онлайн-формате канцлер Германии Ангела Меркель, председатель ‌Европейского‌ ‌совета‌ ‌Шарль‌ ‌Мишель,‌ ‌глава‌ ‌Еврокомиссии‌ ‌Урсула‌ ‌фон‌ ‌дер‌ ‌Ляйен и представители‌ ‌других‌ ‌стран‌ ‌ЕС.‌

По итогам конференции Курц объявил, что стороны договорились выработать последовательный подход к борьбе с терроризмом и принять решительные действия против политического ислама — идеологической основы терроризма.

«Для борьбы с политическим исламом мы создадим уголовную статью о «Политическом исламе», чтобы иметь возможность принимать меры против тех, кто не является террористом, но создает для них питательную среду», — написал Курц в Twitter.

Im Kampf gegen den politischen Islam werden wir einen Straftatbestand „Politischer Islam“ schaffen, um gegen diejenigen vorgehen zu können, die selbst keine Terroristen sind, aber den Nährboden für solche schaffen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 11, 2020

Как отмечает Die Welt, Курц подразумевал проповедников, которые хоть и не берут в руки оружие сами, но ставят под угрозу базовые ценности либерального общества. Мусульмане, не имеющие ничего общего с насилием, выступают против свободы слова, обвиняют людей нетрадиционной ориентации в смертном грехе и желают уничтожения Израиля, пишут журналисты.

Издание отмечает, что предложенную Курцем меру может не одобрить Конституционный суд Австрии. Кроме того, предложение канцлера может быть реализовано на основе существующего права. По мнению журналистов, Курц лишь имитирует активную деятельность после теракта в Вене. Также предложенную канцлером Австрии сочли противоречащей демократическим ценностям.