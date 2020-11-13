Драпеко назвала две причины, почему фильм Кончаловского не получит «Оскар»

Москва, 13 ноября. Известная российская актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко в интервью ФАН скептически отнеслась к шансам нового фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» на получение премии Американской академии киноискусств «Оскар».

«Я, к сожалению, не видела этого фильма, поэтому даже комментировать не могу. Но я думаю, что там недостаточно ЛГБТ и совсем мало темнокожих, поэтому вряд ли он «Оскара» получит», — сказала Елена Драпеко ФАН.

Картину режиссера Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на премию «Оскар» от России. Художественный фильм о разгоне демонстрации в Новочеркасске в 1962 году вышел в прокат 12 ноября. Премьеру планировали провести еще в мае, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить.

Ранее кинокартина была включена в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, где она получила специальный приз жюри. Съемки фильма проходили как на месте событий в Ростовской области, так и в павильоне в столичных «Лужниках».

Главную роль исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая, которая пожаловалась в интервью ФАН на сложности в совместной работе с супругом. По ее словам, Кончаловский очень требователен к актерам во время съемок.

В распоряжении ФАН оказались уникальные кадры со съемок картины.